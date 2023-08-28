Резніков відповів, чи збирається він у відставку після скандалів з закупівлями у Міноборони

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливість переходу на інші посаду, але остаточне рішення буде приймати голова держави.

Про це Резніков заявив під час пресконференції у понеділок, 28 серпня.

На питання журналістів про те, чи не пропонував президент піти у відставку після скандалів з закупівлями у МО, Резніков заяви, що "ми маємо дуже багато спілкування з президентом. Але воно на 98% стосується нашої оборони. Ще на 2% - із розмов про майбутнє нашої армії в контексті глобальному. Але пропонувати людина на посаду міністра оборони – це право президента, і якщо він запропонує мені попрацювати над реалізацією іншого проєкту, то я б, мабуть, погодився. Бо ця посада, хто б на ній не був – це Голгофа".

На питання про те, чи пропонував Зеленський посаду посла у Великії Британії, Резніков відповів, що "ще у 2021 році перед призначенням мене в Міноборони у президента було кілька різних проєктів, як я був готовий реалізовувати. І президент обирав. Посада посла – це не проєкт. Але є кілька різних можливостей, як реалізувати ці великі проєкти, особливо в контексті проєкту майбутнього нашої армії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони стверджують, що куртки для військових, які закупили у Туреччині, і навколо яких виник корупційний скандал, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали журналісти-розслідувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що журналісти заявили про можливу причетність нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая до закупівлі Міноборони України курток для військових за завищеною в декілька разів ціною.

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