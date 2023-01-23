Резніков відреагував на скандал із "завищеними цінами на продукти для ЗСУ" та пояснив, чому так сталось

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на скандал із закупівлею продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Звинувачення у зловживаннях він назвав маніпуляцією та пообіцяв детально перевірити усе.

Про це Резніков написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр оборони пообіцяв надати детальну інформацію про закупівлю продуктів харчування профільному комітету Верховної Ради та правоохоронним органам.

Він пояснив, що ще рік тому ринок постачання продуктів харчування для армії був монополізованим, проте зараз це змінилося і Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування.

"Окремо хочу наголосити. Надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими". Якщо постійне місце дислокації наших десантників, наприклад, у Львові чи Житомирі, або якщо 128-ма гірсько-штурмова бригада має ППД на Закарпатті, а бойові завдання наші воїни виконують на Харківщині чи на Запоріжжі – постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини. Незалежно від кількості локацій та кількості людей в них. Це – ризики, які приймає на себе бізнес, укладаючи контракт. Це особливі вимоги до логістики", - написав міністр.

Також Резніков уточнив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

"У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною? Номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%. Будь-яка господиня знає, як минулого року зросли ціни на різні види продуктів і яка була динаміка. Особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес", - написав Резніков.

Міністр оборони пояснив, що від 2016 року харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає понад 400 позицій. Посадові особи військових частин на підставі раціону обирають з каталогу продукти, які повинен забезпечити постачальник. Він також зазначив, що залежно від постачальника ціни на продукти харчування можуть бути різними.

"Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема, Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Вони визначають певний діапазон. Наприклад, на картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 грн. за кілограм, оскільки вона буває різних сортів. Це також один з продуктів, на який спостерігаються істотні сезонні коливання ціни. Зараз у медіа величезна кількість спотвореної інформації щодо цін", - написав Резніков.

Міністр оборони звинуватив журналістів, що вони нібито зманіпулювали цифрами, а згодом навіть вирізали кілька позицій зі своєї інфографіки. Резніков додав, що видання "Дзеркало тижня" порівняло неспівставні речі, як-от: ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм.

"Те, що в публікації "Дзеркала тижня" було пораховано як 0,2% вартості контракту – це приготування їжі постачальником у кількох військових частинах, де з різних причин готують зовнішні підрядники. А зовсім не доставка продуктів. Це ще одна груба помилка, яка вводить в оману. Також хочу зазначити, що рік тому, проаналізувавши роботу системи харчування за каталогом, введеним у 2016 році, ми прийшли до висновку, що більш ефективним рішенням буде забезпечення харчування через закупівлю меню. 52 тижневих меню на рік. Кожен воїн буде розуміти, що він повинен отримати і коли", - написав Резніков.

Також міністр оборони на прикладі яєць пояснив, як утворюється ціна.

"Коли народні депутати будуть порівнювати ціни на курячі яйця у контрактах з різними постачальниками, вони побачать, що у 7 постачальників ціна коливається у діапазоні між 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Порівняйте з ціною у супермаркетах зараз. Підкреслю – це стала ціна на весь 2023 рік з умовою доставки у Львів чи під Бахмут. Лише в документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн. за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник", - вважає Резніков.

Міністр оборони також зауважив, що постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. Таким чином, кілограм яєць – це близько двох десятків штук залежно від гатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г). Ціна 170 грн за кілограм яєць – це 85 грн за десяток.

"Якщо дивитися зовсім формально, виправляючи цю помилку, ми підвищуємо ціну на яйця у десять разів – з 17 грн до 170 за кг, з 0,85 грн за штуку до 8,5 грн за штуку або 85 грн. за десяток. Станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету тощо. Після чого документи будуть зареєстровані у Держказначействі. Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку", - написав Резніков.

Також міністр оборони вважає, що скандал із закупівлею продуктів харчування для армії виник напередодні засідання у форматі "Рамштайн" невипадково.

"Публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум - вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви. Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже - не просто службовий злочин", - вважає Резніков.

Міністр також додав, що він не дозволить повернути монополію для постачання продуктів для армії.

"Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на минулорічну, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності. Нас абсолютно безпідставно атакували влітку, коли поширювали чутки про недостатній контроль над озброєннями. Тобто, нічого нового. Тому нам своє робити – всебічно забезпечувати ЗСУ, захищати країну", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше одне із видань повідомило, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

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