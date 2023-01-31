Резніков їде до Франції домовлятися із Макроном про F-16 для України: ЗМІ дізналися деталі

Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні, 31 січня, прямує до Парижа, де, швидше за все, говоритиме про винищувачі F-16 для України.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, український міністр матиме зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Темою переговорів нібито і стане постачання Україні винищувачів F-16.

Крім того, Резніков може зустрітися зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню для обговорення систем ППО Mamba SAMP/T від Франції та Італії.

"Україна отримала величезний поштовх минулого тижня, коли Німеччина та Сполучені Штати оголосили про плани надати важкі танки, поклавши край тижням дипломатичного глухого кута в цьому питанні", - пише Reuters.

Видання нагадує, що між союзниками наразі немає одностайності щодо питання надання Україні F-16. Зокрема Франція та Польща, схоже, готові задовольнити будь-який подібний запит від України, але у Варшаві згідні дати ці винищувачі за умови, що це рішення підтримає НАТО.

А от президент США Джо Байден заявив, що Штати не передаватимуть Україні літаки F-16.

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У Білому домі виступили на підтримку позиції Байдена щодо невідправляння Україні F-16. Там заявили, що США уже надсилають або анонсували для допомогу для відправлення, включно з танками Abrams.

Натомість речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснював, що радянські літаки, які зараз є на озброєнні України, перебувають на межі своїх можливостей. І зараз країна як ніколи потребує літаків новітнього зразка.

Голова Міноборони Олексій Резніков висловлював сподівання, що під час наступних переговорів з партнерами найближчими тижнями щодо винищувачів для України він отримає позитивне рішення.

За словами заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибіги, 9-е засідання "Рамшайну" буде авіаційним.

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