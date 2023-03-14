Резніков заявив про створення корабельної коаліції для України: "Це вже тренд"

В світі набирає популярності тренд на створення коаліцій в інтересах України. Тепер партнери України збираються створити корабельну коаліцію.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери України збираються створити "корабельну коаліцію".

Про це він сказав 14 березня під час брифінгу в Одесі.

"Тепер вже є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією, перед тим була артилерійська ініціатива, яка стала артилерійською коаліцією", - зауважив міністр оборони.

За його словами, після заяви міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, про те, що нам передадуть мінні тральщики, можна вважати, що тепер навколо України утворюється корабельна коаліція.

"Британія вже передала нам два таких мінних тральщиків, на них вже є два українських екіпажі та піднято український прапор", - повідомив Резніков.

Крім того, до британських тральщиків приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів та Бельгії.

"Вже щонайменше 3 країни є в складі цієї коаліції. Морська держава Україна буде розвивати свій флот. Плюс ми будуємо український флот в Туреччині. Тепер можемо сміливо говорити, що утворена корабельна коаліції", - сказав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що "антикремлівська коаліція" вже налічує 54 країни. Сьогодні ці країни вірять в перемогу України у війні з Росією.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, що підтримують створення спеціального трибуналу для Росії зросла до 32.

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