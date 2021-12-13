Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні постачання зброї НАТО до України

За словами Резнікова, минулого місяця Німеччина наклала вето на продаж зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.
Міністр оборони України Олесій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї нашій країні через НАТО, попри попередження США щодо можливого вторгнення Росії.
Відповідну заяву очільник українського оборонного відомства озвучив в інтерв'ю Financial Times.
За словами Резнікова, минулого місяця Німеччина наклала вето на продаж антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Згодом ФРН пом'якшила позицію щодо першого пункту, визначивши цю зброю як нелетальну.
"Вони продовжують будівництво газопроводу "Північний потік-2" і водночас блокують наші (закупівлі. - Ред.) оборонної зброї. Це дуже несправедливо", - висловився він.
Очільник Міноборони додав, що з урахуванням кроку Німеччини Україна прагнутиме купувати зброю в межах двосторонніх угод зі своїми союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.
У виданні зауважили, що позиція нового уряду ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо цього питання поки що невідома.
Резніков, зі свого боку, додав, наголосив, що побоювання західних союзників протистояти Путіну з позиції сили, на його думку, є помилковими.
"Не провокувати Росію - ця стратегія не працює і не працюватиме", - заявив він, зазначивши, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін та Париж заблокували шлях країни до вступу до НАТО у 2008 році.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував вимогу Російської Федерації щодо запобігання вступу України до Альянсу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".
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