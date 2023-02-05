Резнікова можуть звільнити з посади, очолити Міноборони може Буданов – нардеп

Резнікова можуть звільнити з посади наступного тижня.

Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України, а на його місце призначити Кирила Буданова, який наразі очолює Головне управління розвідки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Проте офіційно ця інформація ще не підтверджена.

"Міноборони може змінити очільника. Поки говорять, що ним стане Кирило Буданов з ГУР. Мені здається він є ефективним на свої посаді зараз, але як є", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Як пишуть журналісти УП, наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже "ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді".

Як варіант розглядається, що Резніков стане новим міністром юстиції. За даними видання, чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Кадрові "чистки" у владі

Резонансні кадрові чистки у владі анонсував президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 23 січня.

Так, звільнився заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Причини своєї відставки він не назвав.

Після скандалу подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

Також Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив низку кадрових рішень. Йдеться про звільнення чотирьох осіб з посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій. Зеленський підписав укази про їхнє звільнення.

Кабінет міністрів звільнив Юрія Сотника з посади першого заступника голови Держлісагентства та В'ячеслава Демченка - з посади т.в.о голови Державної митної служби.

Читайте також: