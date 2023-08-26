Резнікову жорстко відповіли на парі щодо скандалу з куртками для військових

Після закидів про корупційні закупівлі курток для військових очільник Міноборони Олексій Резніков запропонував парі для своїх опонентів. Нардепка Анастасія Радіна та журналіст Михайло Ткач відповіли міністру.

Очільниця Комітету з питань антикорупційної політики в Верховна Рада України Анастасія Радіна відповіла на парі, яке їй запропонував міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на звинувачення у закупівлі літніх курток для ЗСУ замість зимових.

Таку ініціативу вона прокоментувала у своєму Facebook.

"Міністр оборони публічно пропонує мені парі: якщо він доводить, що купив зимові куртки, а не літні, то я маю здати мандат. Міністр воюючої країни мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агенцію тилових закупівель. Міністр мав би організовувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжувати. Чого міністр точно не мав би робити – то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)", - написала Радіна.

Нардепка висунула міністру кілька звинувачень і попросила Резнікова до 9 ранку понеділка, 28 серпня спростувати, що:

Міноборони нібито без тендеру купило куртки у турецької фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони, за словами Радіної, був український племінник народного депутата з оборонного комітету Геннадія Касая. Нардепка стверджує, що причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам Касай; Міноборони сплатило за куртки нібито утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України. Про це писав і очільник тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк.

Інакше нардепка Радіна вимагає від міністра оборони України відставки. Якщо ж Резніков зможе спростувати усі ці звинувачення, Радіна обіцяє скласти мандат, однак і тут є кілька умов. Нардепка каже, що зробить це лише після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема воєнкомів та горе-закупівельників для армії, проти якого, каже Радіна, виступає Резніков.

Своєю чергою, журналіст УП Михайло Ткач, який оприлюднив розслідування навколо ситуації з закупівлею курток, також прокоментував реакцію Олексія Резнікова.

Він заявив, що Резнікову слід було піти з посади ще після розслідування про закупівлю Міністерством оборони яєць по 17 гривень. За словами Ткача, міністр мав би піти на засідання парламентського комітету з питань боротьби з корупцією після публікації Юрія Ніколова про закупівлю курток для ЗСУ, але він "проігнорував можливість прозвітувати".

Ткач пояснив, що його розслідування стосується того факту, що племінник народного депутата від "Слуги народу" нібито був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки і заробляла на цьому. Тому він пропонує Резнікову спростувати цей факт.

Крім того, журналіст звинуватив Резнікова у "неміністерському рівні тиску на ЗМІ", адже у своєму парі Резніков заявив, що в разі спростування всіх закидав у його бік, журналіст УП має піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

"Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота", - заявив журналіст.

"Укладайте не парі, пане міністр. Укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами "слуг народу", - написав Ткач.

Скандал з куртками для військових

Кілька тижнів тому журналісти помітили, що ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася утричі під час доправлення. Зокрема, дорогою між турецькою й українською митницями військові куртки перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні", і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 доларів за штуку.

Згодом журналісти заявили про можливу причетність нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая до закупівлі Міноборони України курток для військових за завищеною в декілька разів ціною. Йдеться про отримання відомством літних курток замість зимових.

Водночас очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін поінформував, що племінника Касая "офіційно вивели з кампанії вже після угоди з Міноборони по куртках".

Після того, як черговий закупівельний скандал набрав обертів, міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подасть у відставку.

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