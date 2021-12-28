Резонансна ДТП у Луцьку: жінка, яка найбільше постраждала в аварії, почала самостійно дихати

Резонансна ДТП у Луцьку: жінка, яка найбільше постраждала в аварії, почала самостійно дихати

5-річного хлопчика, сина лучанки, вже виписали додому.

39-річна лучанка, яка найбільше постраждала в ДТП на переході у Луцьку, почала самостійно дихати, однак вона досі перебуває у реанімації.

Про це в коментарі Суспільному повідомив головний лікар медзакладу Олександр Дудар.

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Зі слів медика, станом на 28 грудня все ще перебуває в реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні. Попередньо, жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Наразі від апарату її відключили, оскільки лучанка дихає самостійно, проте стан її важкий.

"Стан її все ще досить і досить важкий. У неї закрита черепно-мозкова травма, злам кісток основи черепа, кома другого ступеня. Дихає самостійно, але стан постійно контролюється через монітор", – зауважив Олександр Дудар.

Нагадаємо, днями хлопчика, сина потерпілої лучанки, який також потрапив у ДТП, виписали з лікарні. Як розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної лікарні Тетяна Жураківська, 5-річного хлопчика виписали додому, дитина буде лікуватися амбулаторно вдома.

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