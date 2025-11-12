Резонансна справа "Енергоатому": уряд відсторонив віцепрезидента та низку топменеджерів

Уряд України / © Юлія Свириденко

Уряд України розпочав комплекс рішень для «перезапуску менеджменту» НАЕК «Енергоатом» на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Прем’єр міністерка України Юлія Свириденко ініціювала низку термінових кадрових рішень.

Про це вона повідомила у соцмережах.

«На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута», — повідомила Свириденко.

Окрім віцепрезидента, Кабмін доручив тимчасовому виконувачу обов’язків голови правління «Енергоатому» відсторонити інших працівників, які фігурують у розслідуванні або чия причетність до злочинів перевіряється правоохоронними органами:

Дмитра Басова, головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом», якому вже повідомлено про підозру. Директора з фінансів та бюджетування. Директора з правового забезпечення. Керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».

Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду Міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.

Також повідомлялося, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) під час розгляду справи про масштабну корупцію в енергетиці оприлюднили несподівані деталі. Згідно з протоколом візуального спостереження, міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала в помешканні міністра юстиції Германа Галущенка. Посадовиця відмовилася прокоментувати цю інформацію.