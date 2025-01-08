Резонансне вбивство сім'ї зі столиці на Чернігівщині: яке покарання отримали фігуранти

Зловмисники холоднокровно позбавили життя двох людей та малолітню дитину.

Фігуранти справи про резонансне вбивство сім'ї зі столиці на Чернігівщині отримали вирок. Трьох учасників банди засуджено до довічного ув'язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Як зазначається, ексвійськовослужбовця та двох цивільних осіб визнано винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна. Двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

Фігуранти у справі про вбивство сім'ї зі столиці на Чернігівщині

"Учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди", - відзначається у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб - чоловіка та жінку.

Фігуранти у справі про вбивство сім'ї зі столиці на Чернігівщині

У травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку з м. Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині.

Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю - дружиною та малолітнім сином.

Готуючись до вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату та вирушили на зустріч.

Біля лісопосадки вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їх транспортний засіб.

Фігуранти у справі про вбивство сім'ї зі столиці на Чернігівщині

Викрадені кошти у сумі 6 тисяч доларів США учасники банди розподілили між собою.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів наступного дня після вчинення злочинів всіх учасників банди затримали. На вирок суду вони очікували під вартою", - підсумували в Офісі.

Нагадаємо, 6 січня близько 10:20 на спецлінію 102 звернулася 49-річна жителька обласного центру, що брат за місцем проживання на вулиці Волинської Дивізії вчиняє домашнє насильство відносно 78-річного батька. На жаль, чоловік помер.

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