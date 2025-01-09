Резонансне вбивство у Запоріжжі: суд виніс вирок зловмиснику, який завдав 40 ударів ключем і кинув тіло знайомої у під’їзді

Чоловік запевняв, що він не мав на меті вбити свою гостю.

У Запоріжжі пенсіонер під час конфлікту завдав своїй знайомій десятків ударів по різних частинах тіла, від чого жінка померла. Подія сталася ще 2022 року, проте зловмисника судили лише зараз.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.

За інформацією правоохоронців, чоловік взяв розвідний ключ і завдав своїй знайомій не менше 40 ударів в області передпліччя, тулуба та кінцівок.

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На суді чоловік розповів, що того дня потерпіла спочатку перебувала в гостях у його сусіда по прогону, а потім прийшла до нього. В неї вже були рани та синці, завдані раніше.

"Коли вона увійшла до його квартири, одразу пішла до кухні, сіла за стіл і попросила випити. Вони випили по склянці пива з бутербродами. Він став робити їй зауваження, щоб вона перестала вести аморальний спосіб життя і щоб вона влаштовувалась на роботу. Жінка послала його матом і почалася сварка", – йдеться в повідомленні.

Після цього, за словами пенсіонера, жінка спробувала напасти на нього з кухонним ножем, а той трохи відійшов назад і, взявши розвідний ключ, що лежав на полиці, вдарив її з правого боку. Ніж випав з руки й впав на підлогу. Вона нахилилася і почала лівою рукою підіймати ножа, і зазнала удару по лівій руці.

Після цього зловмисник продовжив завдавати ударів потерпілій, проте скільки саме – не пам'ятає. Коли він зрозумів, що його подруга вже мертва, то злякався і не викликав швидку.

Натомість він узяв її сумку і викинув у сміттєвий контейнер у сусідньому дворі. Після чого повернувся додому і чекав, поки стемніє. Коли стемніло і вже була комендантська година, чоловік взяв тіло і витягнув з квартири, затягнув до ліфта та відвіз на 9-й поверх. Після чого витягнув тіло з ліфта і залишив його між поверхами біля сходів, притуливши до стіни.

Загиблу виявила вранці сусідка, яка йшла на роботу. Вона викликала поліцію. Невдовзі було встановлено, хто причетний до цього вбивства.

На суді він своєї провини не визнав. Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві застілля закінчилось вбивством. Чоловік вдарив 53-річного сусіда ножем в живіт та пішов відпочивати до кімнати.

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