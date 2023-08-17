Резонансне вбивство в Ужгороді: молодик до смерті побив лікаря, а його друг взяв вину на себе

Нападник жорстоко побив лікаря і кинув його помирати.

В Ужгороді 23-річний молодик посеред вулиці жорстоко побив 29-річного лікаря. Потерпілий помер у лікарні через тиждень, а вину взяв на себе друг нападника.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

За даними слідства, 10 серпня 2023 року на вулиці Баб’яка в Ужгороді сталася бійка між водіями Skoda та Volkswagen Touareg. На відео з камер спостережень видно, як водій Volkswagen жорстоко побив іншого чоловіка. Під час цього потерпілий втратив свідомість, а підозрюваний просто втік з місця злочину.

29-річного чоловіка госпіталізували до реанімації в тяжкому стані. 17 серпня потерпілий помер. За даними місцевих ЗМІ, покійний працював лікарем.

Під час розслідування трагедії 24-річний чоловік заявив, що це саме він вчинив бійку, через що помер медик, проте виявилося, що він збрехав поліції.

"Під час досудового розслідування співробітники кримінальної поліції провели низку оперативних заходів і встановили, що ужгородець надав слідству неправдиві покази. Також поліцейські встановили справжнього фігуранта справи: ним виявився 23-річний мукачівець. Підмовивши знайомого, зловмисник намагався уникнути відповідальності за скоєне", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Щодо особи, яка намагалася взяти провину на себе, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 384 (Завідома неправдиве свідчення) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

За даними видання "Закарпаття 24", вбитим є лікар Мукачівської центральної лікарні Іван Т. У нього залишилися дружина та 1-річна дитина.

Нагадаємо, в Ужгороді співробітник військкомату побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

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