ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1770
Час на прочитання
2 хв

Резонансне вбивство Мосейчуків: у рідному селі проводжають братів в останню путь (фото, відео)

У Калинівці Київської області 15 липня проходить церемонія прощання з братами Мосейчуками, яких викрали та вбили. Односельці згадують загиблих як добрих і порядних людей та не приховують свого болю.

Автори публікації
Фото автора: Валерія Ковалінська Валерія Ковалінська Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Прощання з братами Мосейчуками

Прощання з братами Мосейчуками

Сьогодні, 15 липня, у Калинівці Київської області, де відбулося резонансне викрадення та вбивство братів Мосейчуків, відбудеться церемонія прощання з ними. У Калинівці вже збираються місцеві, небайдужі та журналісти. Тіла вбитих мають привезти до рідного села близько 10-ї ранку.

На місці подій перебуває кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Поховання братів Мосейчуків у Калинівці

Односельчани у траурі збираються, аби зустрічати тіла загиблих. Вони діляться, що брати Мосейчуки були хорошими хлопцями.

«Наскільки я знаю, вони були хорошими хлопцями. Максима я знаю по роботі, з ним удвох у магазині працюю. Це були хороші хлопці, нічого поганого я сказати не можу. Дуже шкода, що двох хлопців не стало», — ділиться односельчанка.

Жінка додає, новина розійшлася селом між людьми. Люди казали, що чоловіків викрали.

«Думали, що повернуться живими. А так вийшло, що нема».

Вбивство братів Мосейчуків: головне

Нагадаємо, за даними слідства, причиною жорстокого вбивства двох братів, Максима та Романа Мосейчуків, із села Калинівка на Київщині став побутовий конфлікт через гучну музику та гуркіт мотоциклів.

У ніч проти 27 червня дев’ятеро військовослужбовців, серед яких підлеглі колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова та комбат Олексій Долголенко, увірвалися до помешкання чоловіків.

Нападники поранили одного з братів, зв’язали їх і силоміць вивезли до іншої області, де незаконно утримували, після чого за вказівкою організатора розстріляли. Тіла загиблих із численними вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі в Полтавській області.

Організатором злочину правоохоронці вважають екскомбрига Станіслава Лучанова. За попередньою інформацією, він вирішив «показово розібратися» з місцевими жителями після скарги своєї дружини.

Після розголосу справи Лучанов самовільно залишив місце служби та переховувався, проте в результаті масштабної спецоперації його разом з іншими фігурантами затримали у Києві.

Наразі всім затриманим військовим оголошено підозри у викраденні та вбивстві людей, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; Лучанову загрожує довічне ув’язнення.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1770
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie