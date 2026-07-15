Резонансне вбивство Мосейчуків: у рідному селі проводжають братів в останню путь (фото, відео)

Прощання з братами Мосейчуками

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Сьогодні, 15 липня, у Калинівці Київської області, де відбулося резонансне викрадення та вбивство братів Мосейчуків, відбудеться церемонія прощання з ними. У Калинівці вже збираються місцеві, небайдужі та журналісти. Тіла вбитих мають привезти до рідного села близько 10-ї ранку.

На місці подій перебуває кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Поховання братів Мосейчуків у Калинівці

Односельчани у траурі збираються, аби зустрічати тіла загиблих. Вони діляться, що брати Мосейчуки були хорошими хлопцями.

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«Наскільки я знаю, вони були хорошими хлопцями. Максима я знаю по роботі, з ним удвох у магазині працюю. Це були хороші хлопці, нічого поганого я сказати не можу. Дуже шкода, що двох хлопців не стало», — ділиться односельчанка.

Жінка додає, новина розійшлася селом між людьми. Люди казали, що чоловіків викрали.

«Думали, що повернуться живими. А так вийшло, що нема».

Дата публікації 10:50, 15.07.26 Кількість переглядів 26 У Калинівці прощаються з убитими братами Мосейчуками: село у жалобі чекає на церемонію

Вбивство братів Мосейчуків: головне

Нагадаємо, за даними слідства, причиною жорстокого вбивства двох братів, Максима та Романа Мосейчуків, із села Калинівка на Київщині став побутовий конфлікт через гучну музику та гуркіт мотоциклів.

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У ніч проти 27 червня дев’ятеро військовослужбовців, серед яких підлеглі колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова та комбат Олексій Долголенко, увірвалися до помешкання чоловіків.

Нападники поранили одного з братів, зв’язали їх і силоміць вивезли до іншої області, де незаконно утримували, після чого за вказівкою організатора розстріляли. Тіла загиблих із численними вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі в Полтавській області.

Організатором злочину правоохоронці вважають екскомбрига Станіслава Лучанова. За попередньою інформацією, він вирішив «показово розібратися» з місцевими жителями після скарги своєї дружини.

Після розголосу справи Лучанов самовільно залишив місце служби та переховувався, проте в результаті масштабної спецоперації його разом з іншими фігурантами затримали у Києві.

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Наразі всім затриманим військовим оголошено підозри у викраденні та вбивстві людей, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; Лучанову загрожує довічне ув’язнення.

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