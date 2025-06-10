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Резонансний злочин у Калуші: 3-річну дівчинку, у вбивстві якої підозрюють мати, поховали
Правоохоронці вважають, що до загибелі дитини у Калуші причетна її мати.
У Калуші поховали 3-річну дівчинку, яку, ймовірно, вбила рідна мати. Резонансний злочин сколихнув місто, на похорон жертви прийшли сотні людей.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
Мати підозрюють у вбивстві своєї 3-річної дочки
Поліцію викликали сусіди, почувши дитячі крики та плач. Однак двері ніхто не відчинив. Квартиру жінка орендувала, тож правоохоронцям довелося звязатися з власником помешкання, аби той відкрив двері. Дитина вже була мертва.
На місці слідчі виявили речові докази, які підтверджують причетність матері до вбивства дочки. Сама 32-річна жінка теж була у квартирі — жодних пояснень не дала. Попередньо відомо, що на обліку в спеціалізованих медичних закладах вона не стояла. З дитиною проживала сама.
Жінку затримали. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Призначено низку експертиз.
Нагадаємо, у Калуші на Прикарпатті у квартирі знайшли мертвою 3-річну дитину. Її 32-річну горе-мати підозрюють у вбивстві доньки.
Жінку затримали. Її підозрюють в умисному вбивстві малолітньої дитини. Досудове розслідування триває.