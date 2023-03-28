Резонансне зґвалтування на Закарпатті: що кажуть в селі та у школі, де вчаться жертва і нападники

Дівчинка каже, що не хоче переводитися до нової школи.

У Закарпатській області, де сталось резонансне зґвалтування 14-річної дівчинки, розповіли, що вони намагались допомогти потерплій, а дитина не хоче змінювати місця навчання.

Про це пише "Суспільне".

Голова Нижньоворітської громади Іван Грига розповів, що мати двох підозрюваних і дійсно працювала у сільраді, проте він переконує, що вона нібито не мала впливу на працівників, які видали позитивні характеристики хлопцям. А батько потерпілої нібито відмовився від допомоги громади.

Директорки школи, де навчається потерпіла та її кривдники, на місці не було. Завучка розповіла, що її керівницю через резонансну справу викликали до військової адміністрації. Потерпіла під час слідства відвідувала навчальний заклад, а підозрювані навчались дистанційно.

"Упродовж останніх півтора року ми зробили все можливе, щоб допомогти пройти всі ці випробування: суди, допити, обстеження, експертизи. При цьому ми намагалися максимально зберегти її психічне здоров'я. Зокрема, я з нею стабільно весь цей період працювала один-два рази на тиждень", - розповіла практична психологиня Верхньоворітської школи Галина Кремінь.

Потерпіла, яка зараз навчається у 10 класі, каже, що вона не хоче змінювати школу. У майбутньому вона планує стати візажистом-перукарем.

"Тепер переводитися до іншої школи не хочу, думаю завершити навчальний рік тут, а потім піду вчитися за спеціальністю", - розповіла дівчина.

Нагадаємо, у Закарпатській області трьом підозрюваним у груповому зґвалтуванні присудили умовний термін за злочин, що збурило громадськість. Після цього справу на особистий контроль взяв омбудсмен та керівник Закарпатської ОВА.

Прокуратура оскаржуватиме вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті.

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