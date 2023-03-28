Резонансне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: як навчатимуться підозрювані підлітки далі

Юних ґвалтівників переведуть до іншої школи, а дівчина навчатиметься там же за бажанням батьків.
На Закарпатті трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчину, перевели в інший заклад освіти. Досі вони навчалися в одній школі, лише підозрюваних перевели на "дистанційку".
Про це розповів місцевий журналіст Віталій Глагола.
"Фігурантів злочину було переведено в інший заклад освіти регіону з дотриманням відповідних процедур. Надалі це унеможливить одночасне відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду", – йдеться в повідомленні журналіста.
За бажанням батьків, дівчина поки що продовжить навчатися у тій же школі за місцем проживання. Місцева влада обіцяє надати їй необхідну підтримку, а у разі необхідності – запропонувати інші навчальні заклади. Супровід навчання забезпечуватимуть фахівці профільних департаментів Закарпатської ОВА.
Працівниця відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та охорони здоров`я Нижньоворітської громади звільнилася за власним бажанням (очевидно, йдеться про працівницю громади, яка видали позитивні характеристики хлопцям). Зазначимо, що саме у Нижньоворітській громаді працювала також і мати двох підозрюваних-близнюків.
Нагадаємо, що українців обурило надто м'яке покарання для підлітків, які зґвалтували школярку на Закарпатті. Інцидент трапився ще у серпні 2021 року, проте вирок суд оголосив лише тепер.
Ґвалтівникам призначили лише умовне покарання, їх також змусили виплатити дівчині компенсацію.
Після розголосу в Мережі справу взяв під особистий контроль омбудсмен, а прокуратура пообіцяла оскаржити вирок суду.
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