Резонансні статті у Time та The Economist: в ОПУ відреагували

Останніми днями суспільного резонансу набули статті у західних виданнях Time та The Economist про Зеленського, владу та війну. Але в цьому контексті коментувати для широкого загалу події на фронті – це дуже дивно.

Про це в ефірі ТСН сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Не слід допомагати ворогові

За словами Жовкви, він би утримався від коментарів – передовсім тому, що не займається військовими питаннями. Що ж до військових – його думка аналогічна.

"Я б найменше, що робив – це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшимо роботу агресора", – стверджує заступник керівника ОПУ.

Жовква впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано і зроблено відповідні висновки.

"Якщо таким чином ми якимось чином досягнемо успіхів – можливо, це дуже глибокий якісь стратегічний задум. Але мені, наприклад, чесно кажучи дуже дивно", – резюмував він.

Нагадаємо, в Офісі Президента раніше зазначали, що резонансна стаття Time про Володимира Зеленського є "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста".

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