Корупція в "Енергоатомі": хто стоїть за кодовими іменами у резонасному скандалі та що про них відомо

Рослідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо масштабної схеми «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом», викликало значний резонас у суспільстві.

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб із кодовими іменами.

Наразі стали відомі імена ймовірних фігурантів злочинної групи, а також їхні псевдоніми: «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» та «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ключових учасників, так званого, «Міндічгейту», їхні зв’язки та деталі розслідування.

Тимур Мідніч — «Карлсон»

Головний фігурант масштабного корупційного розслідування НАБУ у сфері енергетики та оборони — 46-річний підприємець Тимур Міндіч. Як стало відомо з оприлюднених «плівок», саме ця особа, відома під псевдонімом «Карлсон», контролювала схему, внаслідок якої було розкрадено 100 мільйонів доларів. Хоча його ім’я лише нещодавно вийшло з тіні, він тривалий час був одним із найвпливовіших, але непублічних, дніпровських бізнесменів.

Міндіч є зятем покійної російської ікони моди Алли Вербер. Його дружина, Катерина Вербер, яка виросла за кордоном і розвивала модний бізнес в Україні, має з ним трьох дітей: доньок Мішель (названу на честь покійного батька Тимура, Михайла) та Елізабет, а також сина Майкла.

Тимур Міндіч, Алла Вербер, Катерина Вербер / © INSTAGRAM | @VERBERALLA

До шлюбу з Катериною Вербер Міндіч мав стосунки з донькою Ігоря Коломойського, Анжелікою. Сам Коломойський називав Міндіча своїм партнером у «не особливо важливих проєктах» (як-от девелоперські), але підкреслював, що саме Міндіч познайомив його з Володимиром Зеленським. Коломойський також зазначив, що Міндіч є самостійним бізнесменом із різнобічними інтересами, який колись навіть працював на «1+1».

Варто додати, що бізнесмен повернувся до України літаком компанії Міндіча у травні 2019 року.

Тимур Міндіч

Тимур Міндіч є співвласником «Студії «Квартал 95» та кіпрської компанії Green Family Ltd, до яких тривалий час мав стосунок Зеленський.

2021 року журналісти «Bihus.Info» з’ясували, що перший помічник президента Сергій Шефір став співзасновником кінокомпанії «Некст Лайн Продакшн», серед партнерів якої були його брат Борис, сценарист Андрій Яковлєв і Міндіч.

Згодом журналісти повідомили, що юристка фірми Міндіча Юлія Дроздова стала власницею компанії «Кінокіт», яка отримувала мільйонні держпідряди від телеканалу «Рада». Дроздова заперечувала будь-який вплив Міндіча.

У 2025 році з’явилися дані, що Міндіч може бути пов’язаний з компанією Fire Point, яка постачає дрони та ракети для Сил оборони України.

Згодом головний конструктор компанії Денис Штілерман у коментарі виданню «ZN зазначав, що Міндіч не має жодного впливу на діяльність компанії та не є її співвласником. Саме підприємство займається виробництвом ударних дронів FP-1 і ракет «Фламінго».

Втім, за словами Штілермана, після успішних випробувань дронів на полігоні Міндіч виявив інтерес до компанії та висловив бажання приєднатися до числа її акціонерів.

10 листопада кілька ЗМІ заявили, що правоохоронці прийшли до Міндіча з обшуками, а сам він залишив Україну за кілька годин до затримання.

У листопаді «УП» також писала, що Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів. Предметом дослідження правоохоронців зі США стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько «Sugarman».

Згодом, 11 листопада, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що протягом 2025 року були встановлені факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики та оборони. Його діяльність полягала у здійсненні впливу на Міністра енергетики Германа Галущенка та Міністра оборони Рустема Умєрова, передає Центр протидії корупції (ЦПК).

Згодом у САП 11 листопада зазначили, що упродовж 2025 року було встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Рустема Умєрова, передає ЦПК.

Герман Галущенко — «Професор»

Герман Галущенко — міністр юстиції України, який раніше очолював міністерство енергетики. Він народився у Львові, де здобував освіту у галузі правознавства.

Герман Галущенко розпочав кар’єру в прокуратурі, згодом працював у МЗС та Мін’юсті, а також викладав у КНУ імені Шевченка. Його шлях в енергетиці почався з посади виконавчого директора «Енергоатома» (2013-2014) та віцепрезидента (з 2020 року).

Герман Галущенко / © Офіс президента України

Проте видання «Лівий берег» повідомляло, що у 2006–2007 роках Галущенко нібито «таємно» очолював юридичну службу «Енергоатома», якою тоді керував Андрій Деркач (нині офіційно визнаний СБУ російським шпигуном і сенатор РФ).

Журналісти припускали, що Галущенко входив до групи впливу Деркача і був «його людиною». Сам Герман Галущенко ці звинувачення категорично заперечує, а численні критики чиновника досі не надали жодних доказів на підтвердження цих закидів.

Водночас у 2020 році Галущенка звинувачували у нібито незаконному отриманні премії у розмірі 278 000 гривень, на яку він не мав права. Стверджувалося, що він заднім числом склав іспит із радіаційної безпеки для отримання цього заохочення.

Проте всі бюрократичні розбірки завершилися безрезультатно. Причиною цього стало те, що історію активно розганяли народні депутати, які мали скандальну репутацію «зливних бачків».

Через рік, 29 квітня 2021 року, Галущенка призначили Міністром енергетики України.

У липні 2025 року він очолив Міністерство юстиції, де відповідає за правову реформу та адаптацію законодавства до європейських норм.

Герман Галущенко / © УНІАН

Герман Галущенко має трьох дітей від шлюбу з Ольгою Богдановою (Максим, Вероніка, Стефанія), але у декларації за 2022 рік дружина вже не фігурує. Натомість у декларації за 2023 рік з’явилася четверта дитина — син Лев, народжений у Швейцарії. Чиновник володіє значним майном: маєток у Великій Солтанівці (319,7 м²) та квартира у Києві, а також три земельні ділянки.

Його дохід, згідно з декларацією, за 2024 рік склав понад 1,59 млн грн зарплати та 3,135 млн грн гонорарів від Міжнародного арбітражного суду. Транспортні засоби (Mercedes GLS-350 та Range Rover Velar) в останній декларації відсутні.

Навколо Германа Галущенка неодноразово виникали скандали у сфері енергетики. У листопаді 2025 року детективи НАБУ навіть провели обшуки у нього та в приміщеннях «Енергоатома».

Серед резонансних подій також було затримання його заступника на хабарі (серпень 2024 року) та критика за лобіювання добудови енергоблоків Хмельницької АЕС із використанням сумнівних компонентів.

Попри всі ці звинувачення та ініціативи про відставку, жодне з розслідувань наразі не завершене обвинувальними вироками, а сам чиновник публічно заперечує свою причетність до корупції.

10 листопада 2025 року НАБУ провело обшуки у Галущенка та Міндіча.

Розслідування НАБУ та САП щодо схем відкатів в енергетиці викликало припущення про причетність Германа Галущенка. Ці підозри посилилися після оприлюднення фрагментів «плівок Міндіча», де фігурує анонімний «Професор», якого ідентифікували як Галущенка, та з трибуни ВР зажадали його відставки. Крім того, на плівках згадувалися його давні зв’язки з російським агентом Андрієм Деркачем. Наразі офіційних звинувачень Галущенку (чи «Професору») не висунуто, і він відмовився від коментарів.

Пресслужба міністра лише 11 листопада підтвердила інтерес НАБУ до Галущенка та заявила про «повне сприяння» правоохоронним органам.

© скриншот

Ігор Миронюк — «Рокет»

Ігор Миронюк — колишній радник Германа Галущенка, а також ексзаступник голови Фонду держмайна України. Він відомий як близька людина до Галущенка, який визнав його «смотрящим» щодо питань у державних енергетичних компаніях.

«Саме Миронюка називали мої джерела «смотрящим» від Германа з багатьох питань. До його офісу (точніше бекофісу) запрошували на розмови підрядників різних проєктів на державних енергетичних компаніях», — йшлося у повідомленні нардепа Ярослава Железняка.

Скриншот / © скриншот

Як зазначили журналісти-розслідувачі «Bihus.Info», Миронюк понад 10 років був помічником і близькою особою нардепа Андрія Деркача, якого звинуватили у держзраді. Нині Деркач є членом Ради федерації Федеральних зборів Росії.

За даними слідства, Миронюк організував схему отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатома» розміром 10-15% від вартості контрактів.

«У 2010 році Миронюк був призначений заступником голови Фонду держмайна. Потім він став радником міністра енергетики Галущенка», — йдеться у розслідування.

Після Революції Гідності, на початку березня 2014 року, він був змушений залишити цю посаду. Його прізвище також фігурувало у списках Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції.

Журналісти також дізналися що родина Миронка живе красиво і зі смаком. Дружина Ігора — Олена у 2023 році, коли Миронюк був радником та цьогоріч, у 2025 році, оформила дві земельні ділянки на березі Дніпра.

Також у лютому 2025 року їй подарували електромобіль марки «Мерседес» за 30 тисяч доларів. З 2019 року дружина Миронюка володіє чотирма гектарами землі у Козині (ці землі фігурували у розслідуванні 20219 року). Син Ігоря — Артур працював у «Енергоатомі» де координував міжнародні проєкти.

На «плівках» НАБУ він фігурує під кодовим ім’ям «Рокет». За даними слідства, «Рокет» фактично взяв під контроль усі закупівлі та виконання договорів в «Енергоатомі» через підконтрольних йому службових осіб. Серед цих осіб згадуються «Тенор» (якого ідентифікують як ексвиконавчого директора Дмитра Басова) та директор з фінансів і бюджетування (імовірно, Людмила Смілянець).

«Саме Рокет організовував схему одержання неправомірної вигоди від контрагентів державної енергетичної компанії у розмірі 10-15% суд суми контрактів. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством з доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада чи держава як власник, а стороння особа, яка не маючи жодних формальних повноважень, узяла на себе роль „тіньового“ управлінця», — йшлося у заяві НАБУ.

Дмитро Басов — «Тенор»

Дмитро Басов є колишнім керівником управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, також він є експрацівником Фонду державного майна, який згодом став виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатома».

У 2019 році Басова звільнили з посади у Генпрокуратурі, як повідомляють журналісти «Bihus.Info», через низку корупційних скандалів. Пізніше йому вдалося успішно оскаржити це звільнення в суді. Він відсудив поновлення на посаді та отримав компенсацію за нібито вимушені прогули в розмірі понад 2,5 мільйона гривень.

«Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК Енергоатом», його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році дружина посадовця стала власницею квартири на 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці — White Lines», — зазначають журналісти.

Дмитро Басов / © Фото з відкритих джерел

Як зазначають у «Bihus.Info», дружина Дмитра Басова, Наталія Басова, протягом останніх років суттєво збагатилася, витративши близько 360 тисяч доларів на придбання елітних активів. Вона купила квартиру (127 м²) в елітному «Французькому кварталі» (вартістю щонайменше $140 тис.) та оновила автопарк (Mercedes GLE 300D, Range Rover, Mercedes GLC 220D).

При цьому походження грошей викликає питання, оскільки вона не мала відповідних доходів.

«Цікаво, що це не перший скандал за участі Басова. У 2016 році управління Басова в Генеральній прокуратурі розслідувало справу щодо незаконного видобутку піску компанією «Дніпровські піски». Згодом, у 2019 році, 100% капіталу «Дніпровських пісків» перейшли у власність Наталії Басової, дружини прокурора», — йдеться у рослідуванні.

Приміто, що напередодні придбання елітної нерухомості подружжя офіційно розлучилось (імовірно, для приховування активів), але згодом вона «повернулася» до декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає.

Світлана Гринчук

Видання «Економічна правда» зазначило, що Герман Галущенко досі зберігає вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

Водночас нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на розмови між фігурантами «Рокетом» і «Тенором», припустив, що гроші могли передаватися безпосередньо міністерці Гринчук. Хоча правоохоронні органи цього факту поки що не підтвердили, вони уточнили: на «плівках» є згадки про чотирьох міністрів — як чинного, так і попереднього Кабінету Міністрів.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук

Своєю чергою міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила про повну співпрацю Міненерго зі слідчими НАБУ та САП у розслідуванні корупції в «Енергоатомі».

Також вона наголосила, що відомство «реагуватиме на кейс» тільки після отримання результатів офіційного розслідування. Водночас вона підкреслила, що Міністерство активно координує захист критичних елементів енергосистеми країни.

Сергій Пушкар — «Реформатор»

Сергій Пушкар родом із Вінниці. Він має освіту юриста та магістра права, здобуті у Військовому Червонопрапорному інституті (1991) та Українському Вільному Університеті (1996) відповідно. У 1995 році він також отримав право на заняття адвокатською діяльністю. Крім того, у 2025 році він завершив навчання в Міжрегіональній Академії управління персоналом, здобувши кваліфікацію магістра психології.

Пушкар — колишній виконавчий директор з правового забезпечення «Енергоатома» та нинішній (станом на 2025 рік) член НКРЕКП (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики). Пушкар є одним із головних фігурантів «Міндічгейту».

Сергій Пушкар / © Фото з відкритих джерел

За часів Януковича Пушкар працював під керівництвом Ігоря Миронюка (Рокета). Зокрема, протягом 2010-2015 років обіймав керівні посади у Фонді державного майна.

Екскерівник «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю «NV» розповів, що Галущенко намагався призначити Пушкаря у правління «Укренерго» 2021 року».

«Це прізвище називали, він був керівником юридичного підрозділу «Енергоатому», його Галущенко прямо намагався призначити у правління «Укренерго» 2021 року», — сказав Кудрицький.

Він додав, що «з усіх сил протидіяв цим призначенням», що спричинило глибокий конфлікт між «Укренерго» та Міністерством енергетики.

Тим часом Сергій Пушкар, який з 2022 року був виконавчим директором із правових питань «Енергоатома», у вересні 2025 року виграв конкурс і увійшов до складу НКРЕКП.

Сергій Пушкар / © Фото з відкритих джерел

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, вночі 11 листопада Пушкар втік з України.

«Член НКРЕКП, Пушкар Сергій, сьогодні вночі покинув територію України. Саме він фігурує на плівках, щодо отримання „зарплати“ 20 штук $ від Міндіча. (Точніше 19 900 виходить). Ще три місяці тому був виконавчий директор з правових питань Енергоатому», — зазначив нардеп.

Олексій Чернишов — «Че Гевара»

НАБУ та САП 11 листопада розкрили нові подробиці спецоперації «Мідас». Детективи задокументували, як організована злочинна група передала колишньому віцепрем’єр-міністру України, відомому як «Че Гевара», хабар готівкою на суму $1,2 мільйона та майже 100 тисяч євро.

За даними слідства, кошти передавалися безпосередньо як в офісі, так і в медичній клініці в центрі Києва, що належала одному з фігурантів.

Пропри те, що у справі не вказується ім’я, проте за даними з різних ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова.

Олексій Чернишов / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

Варто зауважити, що це вже друга підозра, оголошена експосадовцю. За даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ексвіцепрем’єр був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Шугармен» та «Рьошик»

За перехопленими розмовами, «Рокет» і «Тенор» обговорювали «переведення» десятків тисяч доларів. Операційну частину «пральні» очолював чоловік на прізвисько «Шугармен», за яким, ймовірно, стоять брати Цукермани (Михайло або Олександр), пов’язані з Міндічем, передає «Економічна правда».

Саме вони, за даними слідчих, відповідали за облік і відмивання готівки через мережу компаній-нерезидентів. Цікаво, що брати Цукермани, як і Міндіч, виїхали з країни незадовго до обшуків у справі «Мідас».

Офіс, який слугував штабом для операцій, розташовувався у центрі Києва і знаходився у приміщенні, що належить родині Андрія Деркача. За даними слідства, саме тут велася «чорна бухгалтерія», зберігалася готівка та обліковувалися всі платежі злочинної організації.

Ключову роль у фінансових транзакціях виконував працівник офісу на прізвисько «Рьошик» (наразі невідомо про кого саме йде мова — Ред.) — фактично головний бухгалтер схеми, через якого проходили основні платежі. Гроші часто видавалися за межами України, зокрема під час відряджень представників енергетичних компаній.

Дата публікації 16:34, 11.11.25 Кількість переглядів 20 Гучна справа корупції в "Енергоатомі"! Усе про операцію "Мідас"!

