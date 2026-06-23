Результат буде грандіозним: як ЗСУ знищують логістику та техніку росіян в Криму

Крим / © ТСН.ua

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Сили оборони України протягом останніх тижнів значно активізували бойову роботу в тимчасово окупованому Криму, цілеспрямовано знищуючи оборонний та наступальний потенціал російської армії. Українські захисники роблять усе можливе, щоб перетворити перебування загарбників на півострові на суцільне пекло.

Про це для «24 Каналу» розповів військовослужбовець ЗСУ та політичний консультант Олександр Антонюк.

Він наголошує, що масштаб цієї роботи вражає, а її наслідки стануть очевидними вже найближчим часом.

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«Сили оборони України роблять все можливе, аби російські окупанти не могли перебувати в Криму. Для цього вибивають військову техніку, знищують паливо та загалом ускладнюють логістику», — зазначив військовослужбовець Олександр Антонюк.

Психологічний злам та економічний параліч

Постійні вибухи та прильоти на військові об’єкти мають не лише фізичний руйнівний ефект. Регулярні атаки безпілотників та ракетних комплексів суттєво підривають цивільну та економічну діяльність, яку загарбники намагалися демонструвати на тимчасово захоплених територіях. Крім того, на росіян та місцевих колаборантів чиниться колосальний психологічний тиск. Вони починають чітко усвідомлювати, що Крим більше не є безпечним тилом для російської армії.

Аналітик зазначає, що кінцева мета всіх цих операцій залишається незмінною — повне повернення півострова під контроль Києва. І хоча дати деокупації називати зарано, підґрунтя для цього закладається просто зараз.

Ефективність дій ЗСУ змушує нервувати навіть найвище військове керівництво країни-агресорки та представників так званої кримської «адміністрації».На закритих нарадах росіян усе частіше лунають тривожні заяви про неможливість утримання позицій за умови збереження поточної інтенсивності атак.

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За словами Антонюка, ситуація розвивається за чітким сценарієм, який може завершитися несподіваним для Кремля фіналом.

«Навіть серед росіян іноді точаться дискусії, що, можливо, територію Криму краще залишити, поки є можливість. А може ми потім взагалі будемо домовлятися там про „гуманітарний коридор“ для тамтешньої окупаційної „влади“. Така історія може статися. Все до цього йде», — резюмував Антонюк.

Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, Україна має всі можливості для знищення Кримського мосту, але поки не робить цього. Військовий експерт Кирило Сазонов пояснив, що міст тримають, щоб дати змогу цивільним та військовим РФ виїхати з півострова. За його словами, це робиться, аби уникнути довгого та складного пошуку окупантів у горах Криму.

Також, Україна влаштувала тотальну логістичну блокаду Криму, перетворивши півострів на пастку для російських військ. Завдяки ударам дронів ЗСУ паралізовано постачання пального та боєприпасів, заблоковано ключові переправы, а «сухопутний коридор» перетворився на «трасу смерті». У розпал сезону Крим потерпає від паливної кризи, порожніх пляжів і масової паніки серед росіян.

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