Результати невтішні: у Запоріжжі повідомили кількість укриттів, що не готові до використання

Це є системною проблемою в усіх областях.

У Запоріжжі, що постійно перебуває під обстрілами, станом на 22 жовтня 44% укриттів не готові до використання та не мають доступу для громадян у цілодобовому режимі.

Про це в Телеграм-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Тепер про укриття від ворожих обстрілів. Ми перевірили 100 відсотків укриттів в області. Результати невтішні - 44 відсотки споруд не готові до використання та не мають доступу для громадян в режимі 24/7", - заявив він.

За словами голови, в регіоні частина керівників підприємств, установ, організацій, які є балансоутримувачами об’єктів фонду захисних споруд, не усвідомлюють відповідальність перед суспільством, і не можуть або не хочуть забезпечити доступ громадян до сховищ цілодобово.

"Це є системною проблемою в усіх областях, яка потребує комплексного рішення на рівні держави", - додав Малашко.

Голова Запорізької ОВА також ініційував звернення на адресу ВР України щодо невідкладного розгляду в сесійній залі змін в чинне законодавство в частині посилення адміністративної та кримінальної відповідальності до балансоутримувачів фондів захисних споруд.

Нагадаємо, 18 жовтня Запоріжжя вчергове зазнало ударів російських терористів. Влучили у стадіон, приватні будинки, багатоповерхівку - саме серце міста. Тоді ракета С-300 вбила дві сімейні пари. В одній із сімей чоловікові Данилу було 23 роки, його дружині Діані - усього 20.

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