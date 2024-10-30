Результати саміту з країнами Північної Європи: про що домовився Зеленський

Президент подякував усім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги та розуміння нашої логіки щодо запрошення до НАТО для України.

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже продуктивним свій візит на саміт з країнами Північної Європи – державами-нордиками Ісландією, Данією, Норвегією, Фінляндією та Швецією.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 30 жовтня.

“Домовилися про нові пакети підтримки для нашої оборони, також для нашої енергетики. Багато говорили й про інвестиції в наше виробництво зброї, саме в Україні, і про розвиток спільних оборонних проєктів”, — зазначив президент.

У цьому контексті Зеленський навів приклад відносин з Данією — “данську модель”, яка дає змогу залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво.

“Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 “Богдан” на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне”, — наголосив він.

Український президент також зауважив, що розраховує на допомогу партнерів-нордиків щодо реалізації досягнутої на саміті НАТО у Вашингтоні домовленості про системи ППО та комплектацію бригад.

“Зараз це ще не реалізовано повністю... Домовленості повинні виконуватись. І тим більше в умовах такої війни”, — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги, висловивши переконання, що рішучість виконати його пункти “точно наблизить мир”. Також він висловив вдячність за повне розуміння нашої логіки щодо запрошення до НАТО для України.

“Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим. Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими”, — наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи заявив, що зима, яка наближається, буде вирішальною та є великим викликом для України. Зокрема, йдеться про блекаути та "інші труднощі".

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