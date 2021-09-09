Результати «Великого будівництва»: лікарня Чорноморська пришвидшить екстрену допомогу

У лікарні Чорноморська Одеської області після проведення капітального ремонту та оснащення сучасним медичним обладнанням у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочало роботу відділення екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляється на сайті Одеської обласної адміністрації.

За оцінками медиків лікарні Чорноморська, з новим обладнанням в оновленому приймальному відділенні на діагностику тепер буде витрачатися не більше 30 хвилин, після чого можна буде відразу ж починати лікування пацієнта. Раніше для цього потрібно було кілька годин.

З міського бюджету на реконструкцію приймального відділення було виділено 7,3 млн гривень, ще 8 млн гривень надійшли з державного бюджету.

За даними голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, в Одеській області за програмою «Велике будівництво», крім реконструкції приймальних відділень, триває також ремонт і будівництво доріг.

Окремо в рамках проєкту «Велика реставрація» в якості потенційних об'єктів проведення реконструкції вже подані Білгород-Дністровська фортеця, Філармонія, Стара біржа, Музей Західного і Східного мистецтва, а також Художній музей. Крім цього, триває також розробка проєкту лінії електропередач на 330 кВ Новоодеська-Арциз. Прокладка цієї лінії дозволить позбавити південь Одеської області від імпорту електроенергії з Молдови.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Краматорську в рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» почалося будівництво нової обласної багатопрофільної лікарні.

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