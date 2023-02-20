"Результати зустрічі вплинуть на поле бою" - Зеленський про переговори із Байденом

Байден під час візиту до Києва провів зустріч із Зеленським і вони разом вийшли на пресконференцію.

Переговори української сторони із президентом США Джо Байденом під час його візиту до Києва були дуже плідними, їхні результати відобразяться на полі бою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом США Джо Байденом.

"Сьогоднішні переговори з Джо Байденом були плідними, дуже важливими і дуже вирішальними...Результати обов’язково вплинуть на поле бою. Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги", - заявив Зеленський.

Президент сказав, що на Україну чекає "дуже важкий період". Водночас, він запевнив, що Україна досягне "історичних досягнень" завдяки допомозі США та інших країн-партнерів.

Раніше Зеленський розповідав, що буде говорити з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи. Своєю чергою, Байден розповів про намір обговорити, як Сполучені Штати та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в Києві анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що візит Байдена є стратегічним. Зокрема, українська влада очікує на вирішення низки питань в контексті боротьби із російськими окупантами.