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Результати "Євробачення" та атака Росії на Київщину: головні новини ночі 18 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 травня 2025 року:
"Євробачення-2025": яке місце посіла Україна на конкурсі Читати далі –>
"Євробачення-2025": перемогу в конкурсі здобула Австрія Читати далі –>
У Києві гриміли вибухи Читати далі –>
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