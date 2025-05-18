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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1248
Час на прочитання
1 хв

Результати "Євробачення" та атака Росії на Київщину: головні новини ночі 18 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 травня 2025 року:

  • "Євробачення-2025": яке місце посіла Україна на конкурсі Читати далі –>

  • "Євробачення-2025": перемогу в конкурсі здобула Австрія Читати далі –>

  • У Києві гриміли вибухи Читати далі –>

  • Наслідки атаки РФ на Київщину: одна загибла, є поранені, пошкоджено будинки Читати далі –>

  • США попередили: без прогресу щодо України Сенат схвалить санкції проти Росії — Рубіо Читати далі –>

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