Режим Лукашенка підштовхують до війни: чому в Білорусі будують оборонні споруди

Кремль зацікавлений у тому, щоб втягнути Білорусь у повноцінну війну проти України. Горизонт планування наступальних операцій може бути розтягнутий на роки вперед.

На цьому наголосив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі «24 каналу».

За його словами, у Білорусі ведеться будівництво оборонних споруд, куди завозитимуть контингенти російських або спільних військ для планування подальших операцій наступального характеру.

При цьому Коваленко додав, що найближчим часом немає реальної загрози наступу на Україну з білоруської території.

«Росіяни не стягують туди у великій кількості свої сили. А сама білоруська армія не мобілізована та не готова до серйозних рухів», — зазначив він.

Керівник ЦПД зауважив, що наразі небезпеку для України становлять «Шахеди», які можуть атакувати Україну з білоруської території, принаймні тут уже облаштовують центри керування російськими ударними дронами.

Однак, як наголосив Андрій Коваленко, такі атаки напряму втягнуть режим Олександра Лукашенка у війну. При цьому самопроголошений президент Білорусі остаточно втратить залишки своєї самостійності, перейшовши під контроль російських спецслужб.

На його думку, такий перебіг подій, не влаштує Лукашенка, який звик до більших повноважень всередині країни.

Загроза з Білорусі — що відомо

Нагадаємо, командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки заявив, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час наради за підсумками комплексної перевірки армії наголосив, що Білорусь має бути готовою до повноцінних бойових дій.

Згодом Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.

За інформацією військових аналітиків, Росія намагається посили атаки ударними безпілотниками у своїй війні проти України. Для цього на території Білорусі розпочалося будівництво баз наземного управління для дронів великої дальності.