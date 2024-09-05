РФ активно використовує повітряний простір Білорусі для атак: експерт розкрив подробиці

Країна-агресорка Росія почала активно використовувати повітряний простір Білорусі для здійснення атак на західну Україну.

Про це повідомив керівник організації "ByPol", що об'єднує колишніх білоруських силовиків, Олександр Азаров в ефірі КИЇВ24.

"Кинджали", які завдали удару по Львову 4 вересня, зайшли в повітряний простір України через територію Білорусі.

"Він пролітав по прикордонних районах. Думаю, Міністерство оборони Білорусі попередньо знало про цей "Кинджал". Вони його запустили для того, щоб зменшити ймовірність його збиття. Адже, якщо він на території Білорусі, його українці збивати не будуть", — йдеться в повідомленні.

Це збільшує ймовірність влучання у ціль.

Нагадаємо, після російської ракетної атаки на Львів 4 вересня станом на сьогодні в Першому медоб’єднанні Львова перебувають 26 пацієнтів.

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