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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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136
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РФ атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі: є поранені

Три людини дістали поранення через обстріл Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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РФ атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі: є поранені

У Запоріжжі 16 червня армія РФ намагається завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Є травмовані.

Про це пише керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок атаки на один із таких об’єктів постраждали троє людей.

«Наразі відомо про трьох травмованих через атаку на один із об’єктів — їм надана уся необхідна медична допомога», — зазначив посадовець.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Раніе йшлося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Нагадаємо, у понеділок, 15 червня, ворог атакував місто Запоріжжя. Зафіксовано пошкодження карети швидкої допомоги. Внаслідок удару є поранені. Постраждалим надають медичну допомогу. На місці працювали екстрені служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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