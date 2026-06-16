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РФ атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі: є поранені
Три людини дістали поранення через обстріл Запоріжжя.
У Запоріжжі 16 червня армія РФ намагається завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Є травмовані.
Про це пише керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Унаслідок атаки на один із таких об’єктів постраждали троє людей.
«Наразі відомо про трьох травмованих через атаку на один із об’єктів — їм надана уся необхідна медична допомога», — зазначив посадовець.
Інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Раніе йшлося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
Нагадаємо, у понеділок, 15 червня, ворог атакував місто Запоріжжя. Зафіксовано пошкодження карети швидкої допомоги. Внаслідок удару є поранені. Постраждалим надають медичну допомогу. На місці працювали екстрені служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.