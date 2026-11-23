Наслідки атаки РФ по аптеці на Сумщині / © Суспільне

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У понеділок, 23 листопада, російські війська атакували прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині. Під удар шести ворожих FPV-дронів потрапила місцева аптека. Внаслідок атаки 69-річний чоловік дістав тяжкі поранення, коли намагався сховатися від вибухів усередині аптеки.

Про це розповіла керівниця виконкому Середино-Будської міської ради Ксенія П’ятниця в коментарі для «Суспільного».

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Удар РФ по Сумщині: що відомо про атаку на аптеку

За словами посадовиці, у момент початку атаки чоловік їхав повз аптеку на велосипеді. Почувши вибухи від влучання перших двох безпілотників, він вирішив сховатися всередині будівлі. Однак один із наступних FPV-дронів залетів просто до приміщення, де перебував пенсіонер.

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Унаслідок вибуху чоловік дістав важке поранення ноги. Очевидці, які опинилися поруч, надали йому домедичну допомогу. Постраждалого мали доправити до лікарні в Шостці.

«Російські армійці цілеспрямовано атакували аптеку», — наголосила Ксенія П’ятниця.

© Суспільне

© Суспільне

Аптека розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. За словами представниці місцевої влади, російські військові били саме по цьому цивільному об’єкту.

Внаслідок атаки приміщення аптеки зазнало значних руйнувань. Першими ударами було пошкоджено коридор, а наступними майже повністю знищено торговельну залу.

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Нагадаємо, це не перший удар російських військ по цивільній інфраструктурі за 23 листопада. Зокрема, цього дня окупанти атакували Вознесенівський район Запоріжжя. Влучання припало на будівлю приватної клініки, яка не працює. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.

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