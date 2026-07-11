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РФ атакувала Чернігів: перші деталі про наслідки
Росіяни вдарили реактивним «Шахедом» по північних околицях Чернігова вдень 11 липня, під прицілом опинився об’єкт критичної інфраструктури.
Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали удару по території Чернігова.
Про це передає пресслужба Чернігівської міської ради.
Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав співробітник об’єкта.
Крім того пошкоджено вікна у трьох приватних житлових будинках.
У Чернігівський МВА уточнили, що реактивний «Шахед» упав на північних околицях Чернігова.
Раніше повідомлялося, що на півночі Чернігова внаслідок ворожого обстрілу зазнав руйнувань сортувальний термінал «Нової пошти».