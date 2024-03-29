РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами і дронами: пошкоджено кілька енергооб'єктів, є потерпілі

У небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Вночі проти 29 березня армія РФ масовано атакувала Дніпропетровську область ракетами і безпілотниками. Пошкоджено кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на одному з енергооб'єктів постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Кам'янському окупанти потрощили дачний кооператив. Зруйновано три дачні будинки, а чотири - пошкоджені. Понівечені автомобілі. Відомо про п'ятеро поранених внаслідок атаки РФ. Серед них - п'ятирічна дівчинка, яка лікуватиметься амбулаторно. Також потерпіли 19-річна дівчина, 47-річна жінка, а також двоє чоловіків, 36 та 47 років. Один з них перебуває у важкому стані.

Лисак повідомив, що вночі ППО збила над областю десять безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Над Дніпром знищили чотири ракети.

"Не припиняється й терор Нікопольщини. Через атаку пошкоджений санаторій, три приватні будинки, господарські споруди. Ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі", - наголосив Лисак.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі росіяни вдарили по енергетиці. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

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