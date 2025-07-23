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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала Дніпропетровщину: у Кривому Розі — руйнування (фото)

Серія російських атак на Дніпропетровщину призвела до пожеж та руйнувань у Кривому Розі, Синельниківському та Нікопольському районах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа у Кривому Розі внаслідок атаки у ніч проти 23 липня

Пожежа у Кривому Розі внаслідок атаки у ніч проти 23 липня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Через влучання у Кривому Розі сталися руйнування, виникли пожежі і було пошкоджене промислове підприємство.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під час нічної дронової атаки на Дніпропетровщину українські захисники неба збили вісім безпілотників. Однак, сталися і влучання.

Так, у Кривому Розі частково був зруйнований приватний будинок, ще чотири будинки отримали пошкодження. Ззагорілася будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі. Вогонь вже загасили. Було пошкоджене і промислове підприємство.

Через удари у Синельниківському районі було побите фермерське господарство. Потрощена сільськогосподарська техніка — трактори і комбайни. Там також спалахнула пожежа. Пошкоджені і магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури та адміністративна будівля.

Російська армія обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені два приватні будинки.

Наслідки обстрілу Нікопольського району / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Нікопольського району / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Нікопольського району / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Нікопольського району / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 23 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. Перед цих Повітряні сили повідомляли про рух кількох ударних БпЛА у напрямку міста.

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