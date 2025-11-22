РФ атакувала дронами один з пунктів пропуску на кордоні: він зупинив роботу, деталі

Атака на ККП «Орлівка». / © Державна митна служба України

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 22 листопада російські безпілотники атакували міжнародний поромний пункт пропуску «Орлівка», що сполучає Україну із Румунією.

Про це повідомила Державна митна служба.

“Ворог атакував пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Міжнародний пункт пропуску “Орлівка” тимчасово призупиняє роботу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

© Державна митна служба України

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що цієї ночі російська армія атакувала південь області. За попередніми даними, двоє людей постраждало.

Незважаючи на роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення: фасади, дахи та скління адміністративних будівель. Крім того, на автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажівок.

Нагадаємо, цієї ночі у Криму лунали вибухи. Місцеві жителі масово повідомляли про прольоти безпілотників, роботу російської ППО, стрілянину та вибухи. Зокрема, у Сімферополі.