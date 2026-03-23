РФ атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини

Цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів.

© ДСНС

Росіяни влаштували дронову атаку по Одещині. Під прицілом перебувала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту», — зазначив він.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Раніше повідомлялося, що росіяни вгатили по Кривому Рогу - двоє чоловіків отримали поранення, їх доправлено до лікарні.

