РФ атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини
Цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту», — зазначив він.
За попередніми даними, минулося без постраждалих. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.
Раніше повідомлялося, що росіяни вгатили по Кривому Рогу - двоє чоловіків отримали поранення, їх доправлено до лікарні.