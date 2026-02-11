РФ атакувала дронoм авто медиків на Харківщині: є загибла та поранені (фото)

Згоріле авто первинної медичної допомоги після атаки російським дроном / © Національна поліція України

У Харківській області 11 лютого російський дрон атакував службовий автомобіль первинної медичної допомоги. Унаслідок удару загинула жінка, ще четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Близько 13:00 на трасі Київ — Харків — Довжанський, неподалік села Борщівка, ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль первинної медичної допомоги.

Після удару транспорт зайнявся. У салоні перебували п’ятеро людей — медики та цивільні.

Одна жінка загинула на місці, ще кілька осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та профільні служби. Поліція документує злочин, скоєний російськими військовими проти мирного населення Харківщини. Розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Нагадаємо, 10 лютого на Харківщині росіяни атакували дроном автівку з хлібом, яка прямувала до мешканців Борівської громади. Інцидент стався в селі Оскіл. Унаслідок удару в.о. старости Сергій Нікоріч отримав легкі поранення, а транспортний засіб повністю згорів.

А нічна атака російським БпЛА «Герань-2» на Харківщину 11 лютого обернулася страшною трагедією для Богодухова. Ворожий дрон вщент зруйнував оселю сім’ї, яка щойно переїхала із прикордоння, шукаючи безпеки. Унаслідок удару загинули 34-річний чоловік та троє його дітей. Вагітну дружину загиблого з пораненнями доправили до лікарні.