- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1153
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала дві області на заході України: загорівся житловий будинок, вгатили і по енергетиці — деталі
Російські безпілотники пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури на Тернопільщині та спричинили пожежу в приватному будинку на Рівненщині.
Внаслідок російської атаки у Рівненському районі на Рівненщині загорівся приватний будинок.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.
Деталі посадовець пообіцяв повідомити пізніше.
«Будьте обережні. Нагадую, у жодному разі не чіпайте уламки безпілотників. Тривога триває», — зазначив він.
На Тернопільщині унаслідок ворожої атаки сталося влучання БпЛА в Тернопільському районі.
Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у Telegram.
«Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Усі відповідні служби виїхали на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки», — написав посадовець.
Раніше ми повідомляли про те, що РФ зненацька атакувала Рівненщину: палало цивільне підприємство, є загиблий.