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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1153
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РФ атакувала дві області на заході України: загорівся житловий будинок, вгатили і по енергетиці — деталі

Російські безпілотники пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури на Тернопільщині та спричинили пожежу в приватному будинку на Рівненщині.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Атака дронами

Атака дронами / © ТСН

Внаслідок російської атаки у Рівненському районі на Рівненщині загорівся приватний будинок.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.

Деталі посадовець пообіцяв повідомити пізніше.

«Будьте обережні. Нагадую, у жодному разі не чіпайте уламки безпілотників. Тривога триває», — зазначив він.

На Тернопільщині унаслідок ворожої атаки сталося влучання БпЛА в Тернопільському районі.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у Telegram.

«Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Усі відповідні служби виїхали на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки», — написав посадовець.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ зненацька атакувала Рівненщину: палало цивільне підприємство, є загиблий.

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