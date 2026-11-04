Атака дронами / © ТСН

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Внаслідок російської атаки у Рівненському районі на Рівненщині загорівся приватний будинок.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.



Деталі посадовець пообіцяв повідомити пізніше.



«Будьте обережні. Нагадую, у жодному разі не чіпайте уламки безпілотників. Тривога триває», — зазначив він.

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На Тернопільщині унаслідок ворожої атаки сталося влучання БпЛА в Тернопільському районі.

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Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у Telegram.



«Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Усі відповідні служби виїхали на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки», — написав посадовець.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ зненацька атакувала Рівненщину: палало цивільне підприємство, є загиблий.

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