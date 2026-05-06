РФ атакувала дитячий садочок у Сумах: що відомо про постраждалих та загиблих (фото, відео)

Атака РФ на Суми по дитсадку 6 травня / © ДСНС України

У Сумах через влучання безпілотника в дитсадок загинули дві жінки. Ще семеро людей отримали травми різної тяжкості.

Про деталі ворожої атаки повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар та начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росія атакувала дитсадок у Сумах — подробиці

За інформацією очільника Сумської ОВА, удар прийшовся по будівлі закладу освіти.

«На жаль, внаслідок російського удару по будівлі закладу освіти у Сумах загинули двоє його працівниць. Це жінки 48 та 45 років. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — зазначив Олег Григоров.

Артем Кобзар також підтвердив кількість жертв та постраждалих:

«Станом на зараз відомо про 7 постраждалих унаслідок ворожого удару по Сумах. На жаль, двоє людей загинули. Від імені Сумської міської територіальної громади та від себе особисто висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих».

Усім сімом постраждалим було надано необхідну медичну допомогу. Більшість із них лікуватимуться амбулаторно, проте одна людина перебуває у важкому стані. За даними ОВА, у лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала серйозні поранення під час вибуху.

Загалом під час ранкової атаки на місто було зафіксовано близько 10 ворожих БпЛА. Силам оборони вдалося збити частину безпілотників, проте два дрони типу «Shahed» влучили у будівлю дитячого садка.

Атака РФ на Суми по дитсадку 6 травня. / © ДСНС України

На місці влучання продовжують працювати всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару. Психологи та медики надають допомогу очевидцям та родичам загиблих.

Нагадаємо, у середу зранку, 6 травня, Росія атакувала Суми безпілотниками. Після 10:00 у місті прогриміло кілька потужних вибухів, над місцями влучань піднявся дим. Відомо, що ворожі дрони поцілили у будівлю дитячого садка.

Також сьогодні зранку РФ атакувала Харків. У Новобаварському районі сталося влучання дрона у житловий будинок. Загалом пошкоджено сім приватних осель. Є потерпілі.

Окрім цього, російські окупаційні війська завдали удару по житловому масиву Харкова.

