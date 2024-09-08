РФ атакувала енергетичні об'єкти у шести областях: чи будуть відключення світла

У Міненерго озвучили яка ситуація в енергосистемі.

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Атаки зазнали енергетичні об'єкти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. У Харківській та Сумській областях через бойові дії відбулося знеструмлення підстанцій і побутових споживачів, але живлення було відновлено за резервною схемою.

У Донецькій області внаслідок артобстрілу постраждала будівля енергетичного об'єкта, однак постраждалих немає. У Дніпропетровській області атака дрона на підстанцію призвела до вимикання обладнання та знеструмлення побутових і промислових споживачів, частково живлення вже відновлено.

Крім того, у Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявили небезпечний предмет, який був знешкоджено.

У Міненерго повідомили, сьогодні обмежень електроенергії для споживачів не передбачено. Всі зміни в енергопостачанні можна буде дізнатися на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що тривалість відключень світла взимку буде залежати від двох факторів: температурного режиму на вулиці та активності обстрілів з боку Росії.

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