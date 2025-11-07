РФ атакувала енергетику 4 областей України: де діють графіки відключень світла

Атака на енергетичний об’єкт / Ілюстративне фото / © ДТЕК

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються у більшості регіонів України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини, Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безуппинно, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються від 08:00 до 21:00 у більшості областей України. Водночас від 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У Міненерго закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години — вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» анонсувало вимушені обмеження споживання електроенергії у більшості областей через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що графіки відключення світла можуть пом’якшитися або зникнути з початком опалювального сезону. Він пояснив, що увімкнення центрального опалення знижує споживання електроенергії. Ситуація покращиться, якщо не буде ефективних атак РФ.