ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала енергетику 4 областей України: де діють графіки відключень світла

Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі одразу в чотирьох областях України. Графіки відключень світла 7 листопада діють від 08:00 до 21:00.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на енергетичний об’єкт / Ілюстративне фото

Атака на енергетичний об’єкт / Ілюстративне фото / © ДТЕК

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються у більшості регіонів України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини, Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безуппинно, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються від 08:00 до 21:00 у більшості областей України. Водночас від 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У Міненерго закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години — вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» анонсувало вимушені обмеження споживання електроенергії у більшості областей через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що графіки відключення світла можуть пом’якшитися або зникнути з початком опалювального сезону. Він пояснив, що увімкнення центрального опалення знижує споживання електроенергії. Ситуація покращиться, якщо не буде ефективних атак РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie