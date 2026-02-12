- Дата публікації
-
Укрaїнa
РФ атакувала енергетику однієї з областей: які наслідки
Через атаку на енергетику Одещини є пошкодження підстанції.
Армія РФ 12 лютого вчергове вдарила по Одещині. Атакований енергетичний обʼєкт.
Про це інформує ДТЕК.
Як наголошується, це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.
«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — констатували у ДТЕК.
На місці вже працюють відповідні служби. Фахівці обіцябть докласти максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. І головним завданням зараз є повернення електрики обʼєктам критичної інфраструктури.
Частина Одеси без води
Згодом стало відомо, що є знеструмлення об’єктів водопровідної системи. Так, без водопостачання залишаються споживачі:
Київського району Одеси;
частини Хаджибейського району Одеси
с. Лиманка
с. Червоний хутір
ж/м «Райдужний»
ж/м «Совіньон 1–5»
ж/м «Чорноморка»
ЖКП «Таїрово».
Фіксують також зниження тиску водопостачання у Хаджибейському та Приморському районах міста.
«Енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується», — наголосили у «Інфоксводоканал».
Раніше ми писали, що 11 лютого через нові удари РФ по критичній інфраструктурі застосовуються аварійні відключення. Графіки не діяли у трьох областях.