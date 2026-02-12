РФ атакувала енергетику однієї з областей: які наслідки

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Армія РФ 12 лютого вчергове вдарила по Одещині. Атакований енергетичний обʼєкт.

Про це інформує ДТЕК.

Як наголошується, це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.

«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — констатували у ДТЕК.

На місці вже працюють відповідні служби. Фахівці обіцябть докласти максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. І головним завданням зараз є повернення електрики обʼєктам критичної інфраструктури.

Частина Одеси без води

Згодом стало відомо, що є знеструмлення об’єктів водопровідної системи. Так, без водопостачання залишаються споживачі:

Київського району Одеси;

частини Хаджибейського району Одеси

с. Лиманка

с. Червоний хутір

ж/м «Райдужний»

ж/м «Совіньон 1–5»

ж/м «Чорноморка»

ЖКП «Таїрово».

Фіксують також зниження тиску водопостачання у Хаджибейському та Приморському районах міста.

«Енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується», — наголосили у «Інфоксводоканал».

Раніше ми писали, що 11 лютого через нові удари РФ по критичній інфраструктурі застосовуються аварійні відключення. Графіки не діяли у трьох областях.