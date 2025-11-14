РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: деталі від влади з фото

Енергетик усуває наслідки російської атаки / © ТСН.ua

Реклама

Російські війська атакували Одеську область ударними дронами у ніч проти 14 листопада. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та об’єкт енергетики.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під російську атаку безпілотниками потрапив південь Одещини. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Водночас, сталися пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Реклама

Через атаку на енергооб’єкт спалахнули пожежі, пошкоджено розташований поряд житловий будинок та дах гаража. Надзвичайники оперативно локалізували загоряння.

Через російські удари постраждала одна людина, яка вже отримала допомогу.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення.

Пожежа на Одещині внаслідок атаки 14 листопада / © Одеська ОВА

Уламок російського дрона «Герань» на Одещині після атаки 14 листопада / © Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одещину 14 листопада / © Одеська ОВА

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 430 дронів, 13 балістичних ракет та 6 крилатих ракет. Основний напрямок удару — Київ. Також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. ППО збила/придушила 419 ворожих цілей.

Реклама