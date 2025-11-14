- Дата публікації
РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: деталі від влади з фото
Хоча сили ППО знищили більшість цілей на Одещині, внаслідок влучання спалахнули пожежі, є пошкодження і постраждалий.
Російські війська атакували Одеську область ударними дронами у ніч проти 14 листопада. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та об’єкт енергетики.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Під російську атаку безпілотниками потрапив південь Одещини. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Водночас, сталися пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.
Через атаку на енергооб’єкт спалахнули пожежі, пошкоджено розташований поряд житловий будинок та дах гаража. Надзвичайники оперативно локалізували загоряння.
Через російські удари постраждала одна людина, яка вже отримала допомогу.
Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 430 дронів, 13 балістичних ракет та 6 крилатих ракет. Основний напрямок удару — Київ. Також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. ППО збила/придушила 419 ворожих цілей.