ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: деталі від влади з фото

Хоча сили ППО знищили більшість цілей на Одещині, внаслідок влучання спалахнули пожежі, є пошкодження і постраждалий.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Енергетик усуває наслідки російської атаки

Енергетик усуває наслідки російської атаки / © ТСН.ua

Російські війська атакували Одеську область ударними дронами у ніч проти 14 листопада. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та об’єкт енергетики.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під російську атаку безпілотниками потрапив південь Одещини. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Водночас, сталися пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Через атаку на енергооб’єкт спалахнули пожежі, пошкоджено розташований поряд житловий будинок та дах гаража. Надзвичайники оперативно локалізували загоряння.

Через російські удари постраждала одна людина, яка вже отримала допомогу.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення.

Пожежа на Одещині внаслідок атаки 14 листопада / © Одеська ОВА

Пожежа на Одещині внаслідок атаки 14 листопада / © Одеська ОВА

Уламок російського дрона «Герань» на Одещині після атаки 14 листопада / © Одеська ОВА

Уламок російського дрона «Герань» на Одещині після атаки 14 листопада / © Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одещину 14 листопада / © Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одещину 14 листопада / © Одеська ОВА

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 430 дронів, 13 балістичних ракет та 6 крилатих ракет. Основний напрямок удару — Київ. Також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. ППО збила/придушила 419 ворожих цілей.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie