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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
205
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РФ атакувала енергооб’єкт в одній з областей України: сотні людей без світла

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням світла, проте на ліквідацію наслідків знадобиться час.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атакований енергооб’єкт ДТЕК

Атакований енергооб’єкт ДТЕК / © ДТЕК

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обладнання компанії ДТЕК, через що сотні людей залишилися без світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

На Одещині ворог завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК. Внаслідок пошкодження обладнання понад 1000 родин в області тимчасово залишилися без електропостачання.

Наразі бригади енергетиків працюють на місці події: проводять огляд обладнання, розбирають завали та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.

Відновлення потребуватиме певного часу. Енергетики докладають максимум зусиль, аби якомога швидше повернути світло до осель людей.

До слова, у ніч проти 6 червня ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками, пошкодивши багатоповерхівку, приватний будинок, медцентр та готель. За даними ОВА, минулося без загиблих і постраждалих, на місцях працювали екстрені служби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
205
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