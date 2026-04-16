РФ атакувала енергосистему: де в Україні немає світла

Після обстрілів без світла залишаються кілька областей / © pixabay.com

Унаслідок обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Сьогодні застосування обмежень не прогнозується», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій частині Донбасу стався масштабний збій електропостачання. Без світла залишилися Донецьк, Маріуполь та низка інших міст регіону.

За прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки.