РФ атакувала енергосистему: де в Україні немає світла
Окупанти здійснили масовану атаку на енергооб’єкти України, спричинивши нові знеструмлення у низці областей.
Унаслідок обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомили в Міненерго.
«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Сьогодні застосування обмежень не прогнозується», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій частині Донбасу стався масштабний збій електропостачання. Без світла залишилися Донецьк, Маріуполь та низка інших міст регіону.
За прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки.