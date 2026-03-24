РФ атакувала енергосистему: де в Україні немає світла і діють графіки

Відключення світла в Україні

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти здійснили масовану атаку на енергооб’єкти України, спричинивши нові знеструмлення у шести областях. Енергетики вже працюють над відновленням, проте на споживачів чекають обмеження.

Про це повідомило «Укренерго».

У ніч проти 24 березня ворог завдав чергового масованого удару ракетами та дронами по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Внаслідок цієї атаки, а також артилерійських обстрілів уздовж лінії фронту, станом на ранок зафіксовано нові відключення електроенергії в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Полтавській і Сумській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Через наслідки як останньої, так і попередніх масованих атак РФ у більшості регіонів до кінця доби діятимуть обмеження потужності для промислових підприємств.

Крім того, у проміжку від 16:00 до 22:00 заплановано погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Детальну інформацію про час і тривалість відключень за конкретною адресою рекомендується перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у вашому регіоні.

До слова, за прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки. Ситуацію рятують приватні інвестиції в промислові акумулятори: бізнес уже встановив 500 МВт потужностей, а до зими цей показник може зрости до 800 МВт, що допоможе балансувати систему.