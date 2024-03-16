РФ атакувала "Градами", бомбами і ракетами С-300 11 населених пунктів на Донеччині: які наслідки

Зранку 16 березня під час обстрілу загинула людина.

Протягом минулої доби російська окупаційна армія обстріляла 11 населених пунктів у Донецькій області. Сталося 18 влучань по житловому сектору, 1581 - по лінії зіткнення.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Загарбники обстріляли міста Гірник, Красногорівка, Курахове, Мирноград, Слов’янськ, селища Желанне, Очеретине, Північне, села Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове. Армія РФ застосувала ракету-бомбу "Грім-Е1", керовані авіабомби, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерію.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 20 цивільних об’єктів: десять житлових будинків, школу, підприємство, адмінбудівлю, котельню, критичну інфраструктуру та автомобілі.

Шість ударів росіяни завдали по Мирнограду. Вони випустили по місту дві бомби "Грім-Е1" та чотири ракети "С-300". Під час удару було пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків та інфраструктура.

Красногорівку російські військові накрили з артилерії. Там поранили цивільну особу. Внаслідок обстрілів Слов’янська є руйнування на території підприємства.

На Селидове окупанти скинули "ФАБ-1500" - авіабомба впала за двором приватного будинку та не розірвалася, її знешкодили піротехніки.

Крім того, керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що зранку 16 березня окупанти РФ обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Перш, що в Очеретинській громаді. Росіяни вбили 51-річного чоловіка. Крім того, один місцевий мешканець отримав поранення. Його доправили до лікарні.

Як повідомлялося, у суботу, 16 березня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

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