РФ атакувала Харків ракетами: "прильоти" сталися на території ЖК, є потерпілі (фото)

Вночі проти 24 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Сталося влучання двох ракет на територію житлового комплексу в Шевченківському районі. Є потерпілі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок російської повітряної атаки на Харків постраждали шість мирних жителів. У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес.

Внаслідок "прильотів" пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення.

За попередніми даними, близько 00:30 ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Зазначається, що процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ударів по Харкову вночі 24 квітня.