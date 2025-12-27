ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
287
РФ атакувала газову інфраструктуру та ТЕЦ "Нафтогазу" — деталі

Внаслідок російських атак є влучання у ТЕЦ Групи «Нафтогаз» та підприємства, що займаються видобутком газу.

Дмитро Гулійчук
Ворог атакував шахедами газову інфраструктуру та ТЕЦ Групи Нафтогаз

Цієї доби, 27 грудня, російські війська вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру України.

Про це передає пресслужба «Нафтогазу».

Зазначається, що росіяни били «шахедами» по об’єктах видобутку і ТЕЦ Групи Нафтогаз.

«Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням — ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 грудня, армія РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Окупанти запустили десять «Кинджалів», пів тисячі дронів та десятки ракет.

Внаслідок атаки у столиці одна людина загинула. Ще 28 людей отримали поранення.

