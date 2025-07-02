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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала Ізмаїльський район: у небезпеці опинилася Вилківська громада

Ворог знову атакував Ізмаїльський район.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вилкове

Вилкове / © скриншот з відео

В ніч проти 2 липня 2025 року в умовах вторгнення та ведення війни рф проти України знову під ударом безпілотних літальних апаратів (БПЛА) — дронами-камікадзе типу “Шахед” — опинилася Вилківська територіальна громада. 

Про це інформує Ізмаїльська РДА у повідомленні у соціальних мережах.

Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. 

Постраждалих, на щастя, немає. 

Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.

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