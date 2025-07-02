РФ атакувала Ізмаїльський район: у небезпеці опинилася Вилківська громада

Вилкове / © скриншот з відео

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В ніч проти 2 липня 2025 року в умовах вторгнення та ведення війни рф проти України знову під ударом безпілотних літальних апаратів (БПЛА) — дронами-камікадзе типу “Шахед” — опинилася Вилківська територіальна громада.

Про це інформує Ізмаїльська РДА у повідомленні у соціальних мережах.

Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

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Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.