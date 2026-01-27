- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Харків дроном "Молнія": подробиці
Росія атакувала Київський район Харкова безпілотником «Молнія».
Вдень 27 січня у Харкові зафіксували влучання ворожого ударного дрона.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Ситуаційним центром зафіксовано удар ворожого безпілотника „молнія“ по Київському району», — повідомив Терехов.
Також він зазначив, наразі інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у понеділок, 26 січня, увечері російські війська здійснили масований комбінований удар по Харкову, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до масштабного знеструмлення регіону.