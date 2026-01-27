ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
189
1 хв

РФ атакувала Харків дроном "Молнія": подробиці

Росія атакувала Київський район Харкова безпілотником «Молнія».

Руслана Сивак
Атака дронів

Атака дронів / © tsn.ua

Вдень 27 січня у Харкові зафіксували влучання ворожого ударного дрона.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ситуаційним центром зафіксовано удар ворожого безпілотника „молнія“ по Київському району», — повідомив Терехов.

Також він зазначив, наразі інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у понеділок, 26 січня, увечері російські війська здійснили масований комбінований удар по Харкову, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до масштабного знеструмлення регіону.

