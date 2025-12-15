РФ атакувала Херсон: наслідки "прильоту" зняли на відео

Пошкодження в Херсоні після атаки 15 грудня / © Херсонська ОВА

Російські війська вранці 15 грудня атакували Корабельний район Херсона, завдавши ударів по приватному сектору. Внаслідок удару є пошкодження.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через ворожий «приліт» по приватному сектора в Херсоні пошкоджено гараж та цивільний автомобіль. Також у кількох будинках вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало шибки, посікло фасади та огорожі.

На щастя, минулося без постраждалих.

Херсонська ОВА також опублікувала відео з наслідками російської атаки на місто.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що через російські удари по Україні Херсон та частина області залишилися без світла. Жителі, зокрема Дар’ївської громади, зазначали, що в деяких селах світла немає ще від 12 грудня, і дуже чутно обстріли Херсона.