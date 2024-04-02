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РФ атакувала Кіровоградську область: пошкоджено об'єкт енергетики

РФ атакувала Кіровоградську область: пошкоджено об'єкт енергетики

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти вівторка, 2 квітня, російська армія атакувала безпілотниками Кіровоградську область. Пошкоджено енергетичний об'єкт.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджено об‘єкт енергетики.Пожежу оперативно локалізовано", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як повідомлялося, вночі 2 квітня російські окупанти вдарили по Україні "Шахедами"Силами та засобами протиповітряної оборони дев'ять дронів було знищено.

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